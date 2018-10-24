2018-10-24T11:31:57+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ подарит новым клиентам-предпринимателям до 50 000 рублей на рекламу

Предложение действует на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

При открытии расчетного счета в банке УРАЛСИБ клиенты-предприниматели получат в подарок до 50 000 рублей на продвижение своего бизнеса на проектах Mail.Ru и в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте через рекламную платформу myTarget (Mail.Ru Group).

Предложение действует на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы. Чтобы им воспользоваться, предпринимателю достаточно открыть расчетный счет в банке в городах проведения пилота. Каждый новый клиент получит индивидуальный промо-код, который необходимо активировать при регистрации аккаунта в myTarget в качестве рекламодателя-юридического лица. Подробности на сайте банка УРАЛСИБ.

myTarget – рекламная платформа Mail.Ru Group, объединяющая все крупнейшие в России и СНГ социальные сети (ВКонтакте и Одноклассники) и сервисы с общим охватом более 140 млн. человек. Кроме того, партнерская сеть myTarget включает 4000 приложений и мобильных сайтов сторонних разработчиков, что позволяет рекламодателям существенно расширить охват кампаний. Сервис содержит 400 таргетингов, в том числе гиперлокальную рекламу, динамический ретаргетинг, уровень дохода пользователей, контекстный таргетинг, поэтому даже самый узкоспециализированный бизнес найдет свою целевую аудиторию.

Банк УРАЛСИБ активно развивает сервисы для старта бизнеса: регистрация ООО/ИП на сайте банка, резервирование расчетного счета, бесплатное обучение в Университете бизнеса, поиск первых контрагентов в магазине решений «Бизнес-плейс». Для начинающих предпринимателей разработаны пакеты услуг, в том числе, пакет «Начни с нуля» с годом бесплатного обслуживания. А с октября текущего года банк запустил новый, удобный для предпринимателей, интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-онлайн».

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения потребительских кредитов можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
25 октября автобусы рязанской «Автоколоны 1310» могут не выйти на маршруты
В Рязанском районе водитель рейсового автобуса сел за руль пьяным
На рязанском предприятии вместе с сотрудником пропала циркулярная пила
Автомобиль рязанца подожгли из-за ревности – машина сгорела полностью
Рязанским студентам поведали об экстремизме и терроризме
В Рязани женщина на иномарке Toyota Raw 4 сбила 27-летнего парня
Стали известны подробности аварии с рязанской маршруткой и КамАЗом
В Рязани хотят увеличить участок для храма в честь святых Царственных Страстотерпцев
За кражу бензопилы рязанец отправится в колонию общего режима
В Рязани проходит акция по утилизации батареек без участия в ней госструктур
Двое из девяти пострадавших в ДТП под Рязанью находятся в реанимации в тяжелом состоянии
В Рыбновском районе Рязанской области микроавтобус столкнулся с грузовиком
На рязанской трассе микроавтобус насмерть сбил человека
Рязанский губернатор призвал впятеро усилить работу по привлечению инвестиций
Видео с «объедками» из рязанской школы №57 заинтересовало Роспотребнадзор
Против депутата из рязанской глубинки возбудили уголовное дело
Рязанцы не смогут получить компенсацию за отдых своих детей в лагерях
Из-за любви к ТВ молодой рязанец пошел на преступление
Рязанскому правительству представили нового зампреда
«Суперкубок» по футболу в Рязани выиграла команда «Арктик»
На рязанском нефтезаводе новый генеральный директор
В Рязани создали петицию за отставку главы горадминистрации Карабасова
Рязанский полицейский отказался брать взятку у целого автобуса гастарбайтеров
Рязанские полицейские вышли на крупный интернет-магазин по распространению «синтетики»