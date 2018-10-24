2018-10-24T11:15:52+03:00
Происшествия

Автомобиль рязанца подожгли из-за ревности – машина сгорела полностью

Подозреваемый уже угрожал владельцу авто расправой
Мария БЛИНОВА
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Скопинские полицейские нашли подозреваемого в поджоге автомобиля ВАЗ-2019, принадлежащего 22-летнему жителю города, сообщает пресс-служба рязанского УМВД.

По словам автовладельца, обратившегося в дежурную часть, его ВАЗ стоял около дома и загорелся ночью – огонь полностью уничтожил машину.

Позже эксперты установили, что ее облили бензином и подожгли. Выяснилось и то, что хозяин авто получал угрозы от бывшего гражданского мужа своей супруги: 46-летний скопинец тяжело перенес уход женщины к молодому сопернику и не раз, будучи пьян, при встрече говорил о расправе.

Оказалось, что ревнивца уже привлекали к уголовной ответственности за угрозу убийством и, по мнению оперативников, он мог пойти и на более тяжкое преступление.

В ходе проверки полицейские нашли улику: канистру, из которой скопинец ночью облил ни в чем не повинный ВАЗ, он просто выбросил в кусты.

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело, по статье, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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