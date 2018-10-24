Рязанским студентам поведали об экстремизме и терроризме
В Рязанском государственном университете имени Сергея Есенина состоялся круглый стол, на котором обсуждались вопросы противодействия экстремизму и терроризму в студенческой среде. В дискуссии приняли представители общественных организаций и диаспор, преподаватели, учащиеся и силовики.
- Это эффективный формат налаживания взаимодействия российских студентов с иностранными учащимися. Наша задача - консолидировать молодежь, обсудить лучшие практики, вопросы, касающиеся межнационального взаимодействия, межкультурного общения, противодействия экстремизму, - приводит слова начальника управления международной деятельности РГУ Олег Сулица пресс-служба регионального кабмина.
По мнению организаторов встречи, подобные мероприятия позволяют изучить успешный опыт вузов и молодежных общественных объединений в области профилактики экстремизма и укреплений межнациональных отношений.