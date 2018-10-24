В Рязани женщина на иномарке Toyota Raw 4 сбила 27-летнего парня

СЕГОДНЯ 10:37 2018-10-24T10:38:03+03:00

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Во вторник, 23 октября, в 20.00 серьезное ДТП с участием пешехода произошло на улице Дзержинского в Рязани. 47-летняя рязанка, управляя автомобилем Toyota Raw 4, сбила 27-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Пешехода госпитализировали с тяжелыми травмами.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано два ДТП, в которых один человек погиб и 10 получили травмы. Также зарегистрировано 24 происшествия с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержаны шесть нетрезвых водителей.