Стали известны подробности аварии с рязанской маршруткой и КамАЗом

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-24T10:13:33+03:00

Пострадали семь пассажиров и оба водителя

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Во вторник, 23 октября, около 17:35 в Рыбновском районе столкнулись микроавтобус Citroen Jumper и КамАЗ. Авария произошла на 162 км автодороги М5 «Урал».

Как сообщили «КП»-Рязань» в региональном министерстве здравоохранения, в ДТП пострадали 9 человек – двое из них на вечер вторника находились в реанимации.

По информации пресс-службы рязанской Госавтоинспекции, микроавтобус ехал в сторону Рязани и столкнулся с двигавшимся попутно грузовиком. Из 9 пострадавших семеро – пассажиры микроавтобуса, а двое – это 42-летний водитель Citroen из Московской области и 24-летний водитель КамАЗа из Рязани.