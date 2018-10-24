2018-10-24T10:13:33+03:00
Происшествия

Стали известны подробности аварии с рязанской маршруткой и КамАЗом

Пострадали семь пассажиров и оба водителя
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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Во вторник, 23 октября, около 17:35 в Рыбновском районе столкнулись микроавтобус Citroen Jumper и КамАЗ. Авария произошла на 162 км автодороги М5 «Урал».

Как сообщили «КП»-Рязань» в региональном министерстве здравоохранения, в ДТП пострадали 9 человек – двое из них на вечер вторника находились в реанимации.

По информации пресс-службы рязанской Госавтоинспекции, микроавтобус ехал в сторону Рязани и столкнулся с двигавшимся попутно грузовиком. Из 9 пострадавших семеро – пассажиры микроавтобуса, а двое – это 42-летний водитель Citroen из Московской области и 24-летний водитель КамАЗа из Рязани.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

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