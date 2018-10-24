2018-10-24T09:55:02+03:00
Общество

В Рязани хотят увеличить участок для храма в честь святых Царственных Страстотерпцев

Публичные слушания на эту тему состоятся через месяц
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Фото: Яндекс.КартыФото: Яндекс.Карты
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В конце ноября в Рязани пройдут публичные слушания по зонированию участка, расположенного на Московском шоссе, д. 65б (рядом с ТРЦ М5 Молл). Здесь стоит православный Приход храма в честь святых Царственных Страстотерпцев.

Согласно документам, подготовленным к публичным слушаниям, храм претендует на увеличении площади отведенной ему земли. Для этого часть земель, которые сейчас относятся к категории «озеленения специального назначения», планируют перевести в зону «прочие обслуживающие и деловые объекты». Изменение инициирует Рязанская епархия.

Предложения и замечания по этому вопросу принимаются в горадминистрации (ул. Введенская, д. 107, каб. 219) с 26 октября по 22 ноября.

Публичные слушания пройдут по тому же адресу 22 ноября в 18.00.

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