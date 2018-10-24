За кражу бензопилы рязанец отправится в колонию общего режима

СЕГОДНЯ 09:09 2018-10-24T09:09:49+03:00

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Вступил в силу приговор Шацкого районного суда, вынесенного жителю Путятинского района. Мужчина обвинялся в хищении с проникновением в чужой дом, сообщает пресс-служба Прокуратуры Рязанской области.

В июле Х., будучи в состоянии опьянения, выбил окно в частном доме, залез вовнутрь и украл серебряную цепочку, мобильный телефон и бензопилу. Общая стоимость вещей – 5450 рублей.

Учитывая опасный рецидив, суд назначил лишение свободы на 3 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.