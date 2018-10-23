2018-10-23T21:35:42+03:00
Общество

В Рязани проходит акция по утилизации батареек без участия в ней госструктур

Специально оборудованный для этого контейнер установлен на площади Победы
Павел АВЕРИН
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Контейнер установлен на месте с высоким пешеходным трафикомКонтейнер установлен на месте с высоким пешеходным трафикомФото: Павел АВЕРИН
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Совместная акция по утилизации батареек единственного в стране челябинского завода по их переработке «Мегаполис-Ресурс» и фирмы-изготовителя под брендом Duracell проходит в Рязани. Батарейки относятся ко 2 классу опасности, поэтому обязательно должны быть утилизированы, считают ее организаторы.

- Каждый сможет опустить в отверстие контейнера, установленного на площади Победы неограниченное количество батареек,- сообщила руководитель направления раздельного сбора отходов Экологического рязанского альянса (ЭРА) Ирина Куликова.

В отверстие можно опустить неограниченное количество батареек Фото: Павел АВЕРИН

В отверстие можно опустить неограниченное количество батареекФото: Павел АВЕРИН

Контейнер периодически опустошается организаторами акции и его опасное содержимое отправляется сначала на специально оборудованный склад, а затем на завод по переработке. Цена утилизации составляет 110 руб. за килограмм. Рязани этот процесс обойдется бесплатно.

Бессменный руководитель ЭРА Евгений Рыбаков подчеркнул:

- Не надо выбрасывать батарейки. Брошенный на землю использованный элемент электропитания негативно воздействует на 20 метров почвы вокруг него.

На сегодняшний день при активном участии фирмы Duracell в Рязани организован ряд стационарных пунктов сбора батареек. Они находятся в двух магазинах «Кухниспаркс», в трех гипермаркетах «Лента», магазине «Декатлон» и гипермаркете «Глобус».

Ирина Куликова скрупулезно подметила:

- Примечательно, что ни местное Министерство природопользования, ни администрация города участие в акции не принимают. Руководители предприятий сферы ЖКХ тоже самоустранились от этой актуального на сегодняшний день мероприятия.

Остается добавить, что совместная акция фирмы «Мегаполис-Ресурс» и Duracell закончится 28 октября.

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