Двое из девяти пострадавших в ДТП под Рязанью находятся в реанимации в тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 20:28 2018-10-23T20:29:01+03:00

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Пресс-служба Министерства здравоохранения Рязанской области сообщила, что в ДТП с участие микроавтобуса и КАМАЗа, произошедшего вечером 23 октября в Рыбновском районе, пострадали девять человек. Все они были доставлены в Областную клиническую больницу и далее распределены по профильным учреждениям в зависимости от характера травм.

В настоящее время в ОКБ находятся трое пострадавших. Один определен в профильное отделение, двое находятся в реанимации. Их состояние оценивается, как тяжелое.

Три человека направлены в БСМП с повреждениями легкой и средней тяжести. Один человек – в больницу имени Семашко. Еще двое пострадавших после осмотра специалистами ОКБ были отпущены домой.

На месте ДТП работали две бригады скорой медицинской помощи Рыбновской районной больницы.