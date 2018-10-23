В Рыбновском районе Рязанской области микроавтобус столкнулся с грузовиком
Во вторник, 23 октября, в 17.40 на федеральной трассе М5 «Урал» неподалеку от села Высокое (Рыбновский район) произошло ДТП с участие микроавтобуса Citroen и грузового автомобиля КАМАЗ. На данный момент известно, что транспортные средства двигались в попутном направлении: микроавтобус врезался в грузовик.
По последней информации травмы различной степени тяжести получили девять человек.
На ликвидацию последствий ДТП выезжали четыре человека аварийно-спасательной службы Рязанской области и три человека Государственной противопожарной службы.
Информация по автоаварии уточняется.
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