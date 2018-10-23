Рязанский губернатор призвал впятеро усилить работу по привлечению инвестиций

СЕГОДНЯ 17:10 2018-10-23T17:10:59+03:00

Тогда ВВП региона сможет вырасти более чем на 2,5%

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23 октября на заседании регионального правительства был представлен прогноз социально-экономического развития Рязанской области до 2020 года. Согласно нему ВВП региона к 2021 году должен вырасти более чем на 2,5%.

- Необходимо впятеро усилить работу по привлечению инвестиций. У нас есть потенциал. Чем привлекательнее будет область для инвесторов, тем больше заработаем в региональный бюджет, больше создадим новых рабочих мест, выше будет заработная плата рязанцев, - приводит слова губернатора Николая Любимова пресс-служба регионального правительства.

Планируется, что в ближайшие два года практически все отрасли покажут положительную динамику. Наиболее высокие темпы роста прогнозируются в сфере производства лекарственных средств - на 82,5%. Этому способствует реализация инвестиционных проектов на предприятиях «ФОРТ», «Скопинфарм» и «Фармимэкс».