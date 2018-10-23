Видео с «объедками» из рязанской школы №57 заинтересовало Роспотребнадзор

СЕГОДНЯ 16:26 2018-10-23T16:26:05+03:00

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Роспотребнадзор инициировал административное расследование по сообщениям о сливании объедков обратно в кастрюлю в столовой школы №57.

- В связи с информацией, размещенной в сети Интернет, вынесены определения об административном расследовании в отношении организатора питания и общеобразовательной организации. Проводятся расследования, - сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Напомним, 20 октября рязанские ученики выложили в сеть видео из столовой в школе №57. На нем видно, что после обеда первой смены содержимое тарелок сливают обратно в кастрюлю. В администрации Рязани объяснили, что на видео показаны лишние порции, которые затем убрали и на стол больше не подавали.