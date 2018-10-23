2018-10-23T16:26:05+03:00
Общество

Видео с «объедками» из рязанской школы №57 заинтересовало Роспотребнадзор

Ведомство проверит достоверность событий показанных в ролике
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор инициировал административное расследование по сообщениям о сливании объедков обратно в кастрюлю в столовой школы №57.

- В связи с информацией, размещенной в сети Интернет, вынесены определения об административном расследовании в отношении организатора питания и общеобразовательной организации. Проводятся расследования, - сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Напомним, 20 октября рязанские ученики выложили в сеть видео из столовой в школе №57. На нем видно, что после обеда первой смены содержимое тарелок сливают обратно в кастрюлю. В администрации Рязани объяснили, что на видео показаны лишние порции, которые затем убрали и на стол больше не подавали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани проходит акция по утилизации батареек без участия в ней госструктур
Двое из девяти пострадавших в ДТП под Рязанью находятся в реанимации в тяжелом состоянии
В Рыбновском районе Рязанской области микроавтобус столкнулся с грузовиком
На рязанской трассе микроавтобус насмерть сбил человека
Рязанский губернатор призвал впятеро усилить работу по привлечению инвестиций
Против депутата из рязанской глубинки возбудили уголовное дело
Рязанцы не смогут получить компенсацию за отдых своих детей в лагерях
Из-за любви к ТВ молодой рязанец пошел на преступление
Рязанскому правительству представили нового зампреда
«Суперкубок» по футболу в Рязани выиграла команда «Арктик»
На рязанском нефтезаводе новый директор
В Рязани создали петицию за отставку главы горадминистрации Карабасова
Рязанский полицейский отказался брать взятку у целого автобуса гастарбайтеров
Рязанские полицейские вышли на крупный интернет-магазин по распространению «синтетики»