2018-10-23T16:08:25+03:00
Общество

Против депутата из рязанской глубинки возбудили уголовное дело

Народный избранник уличен в незаконной ловле рыбы
Мария БЛИНОВА
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Касимовские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении депутата одного из сельских поселений района, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По информации следователей, ранним утром 10 июля народный избранник рыбачил на Оке около села Самылово. Но делал это незаконным способом: с помощью сети из лесковой нити. По Правила рыболовства любителям это делать запрещено.

Уголовное дело прокурор района уже утвердил, теперь оно направлено в суд.

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