2018-10-23T16:05:28+03:00
Общество

Рязанцы не смогут получить компенсацию за отдых своих детей в лагерях

Для подачи соответствующих документов осталась всего неделя
Павел АВЕРИН
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Затраты на отдых детей можно минимизировать. Фото из архива детского оздоровительного лагеря "Сказка"Затраты на отдых детей можно минимизировать. Фото из архива детского оздоровительного лагеря "Сказка"
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Прием документов для получения компенсации стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные организации Рязанской области заканчивается 31 октября 2018 года. Это касается детей, обучающихся в образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования – городской округ город Рязань. Проще говоря, только тех школьников и студентов, которые учатся в Рязани.

Перечень и формы документов для компенсации стоимости путевок размещены на сайте управления образования в разделе «Загородные лагеря» – «Лагеря. Документы».

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