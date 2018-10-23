Рязанцы не смогут получить компенсацию за отдых своих детей в лагерях
Для подачи соответствующих документов осталась всего неделя
Затраты на отдых детей можно минимизировать. Фото из архива детского оздоровительного лагеря "Сказка"
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Прием документов для получения компенсации стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные организации Рязанской области заканчивается 31 октября 2018 года. Это касается детей, обучающихся в образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования – городской округ город Рязань. Проще говоря, только тех школьников и студентов, которые учатся в Рязани.
Перечень и формы документов для компенсации стоимости путевок размещены на сайте управления образования в разделе «Загородные лагеря» – «Лагеря. Документы».