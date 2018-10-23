Рязанцы не смогут получить компенсацию за отдых своих детей в лагерях

СЕГОДНЯ 16:05 2018-10-23T16:05:28+03:00

Затраты на отдых детей можно минимизировать. Фото из архива детского оздоровительного лагеря "Сказка"

Изменить размер текста: A A

Прием документов для получения компенсации стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные организации Рязанской области заканчивается 31 октября 2018 года. Это касается детей, обучающихся в образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования – городской округ город Рязань. Проще говоря, только тех школьников и студентов, которые учатся в Рязани.

Перечень и формы документов для компенсации стоимости путевок размещены на сайте управления образования в разделе «Загородные лагеря» – «Лагеря. Документы».