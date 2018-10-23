2018-10-23T15:31:21+03:00
Происшествия

Из-за любви к ТВ молодой рязанец пошел на преступление

27-летний парень искал замену сломанному телеприемнику
Константин МОГИЛИН
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Полицейские раскрыли кражу телевизора, совершенную из-за дома 69-летнего жителя Скопинского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился пенсионер из деревни Уланово. Мужчина сообщил, что когда вернулся домой, увидел развороченное окно. Телевизора же на месте не оказалось.

Правоохранители, опросив местных, быстро выяснили, что в день кражи подвыпивший родственник одного из соседей потерпевшего, упрашивал родича отдать телевизор. Свою просьбу мужчина мотивировал тем, что свой телевизор он нечаянно уронил и теперь очень скучает по любимым программам.

Полицейские предположили, что не удовлетворенный отказом молодой человек решил получить желаемое другим способом и направился к дому пенсионера.

И действительно, посетив жилище 27-летнего подозреваемого, стражи правопорядка обнаружили краденое. Выяснялось, что парень причастен еще и к хищению бензопилы у односельчанина.

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