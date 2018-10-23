2018-10-23T15:25:29+03:00
Политика

Рязанскому правительству представили нового зампреда

До переезда в Рязань Роман Петряев работал в Калуге
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Фото: сайт правительства Рязанской области.Фото: сайт правительства Рязанской области.
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Во вторник, 23 октября, на заседании регионального правительства губернатор Рязанской области Николай Любимов представил своего нового заместителя. Роман Петряев, ранее занимавший должность советника губернатора, теперь в должности заместителя председателя правительства будет отвечать за экономику, промышленность и цифровизацию области.

Ранее обязанности зампреда по данному сектору исполняла министр промышленности и экономического развития Рязанской области Светлана Горячкина. Николай Викторович поблагодарил Светлану Владимировну за проделанную работу:

- Она старалась и справлялась, хотя было нелегко.

Роман Петрович Петряев окончил Рязанское военное автомобильное училище, до переезда в Рязань работал один из директоров на заводе Volvo в Калуге.

Петряев поблагодарил губернатора за оказанное доверие и подчеркнул, что постарается его оправдать.

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