«Суперкубок» по футболу в Рязани выиграла команда «Арктик»

СЕГОДНЯ 15:12 2018-10-23T15:12:34+03:00

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Матчем за «Суперкубок» 21 октября в Рязани завершился летний футбольный сезон 2018 года. Об этом сообщает сайт регионального Минспорта.

На стадионе «Спартак» силами померились чемпион города команда «Арктик» и обладатель городского кубка «Электросеть». Игра, изобилующая массой единоборств, проходила в упорной борьбе с опасными моментами у ворот обеих команд. Фортуна улыбнулась действующим чемпионам - команде «Арктик». Оставшийся один перед воротами соперника Андрей Кривцов после навеса в штрафную не оставил шансов голкиперу соперников.

В концовке матча полевые игроки «Электросети», ведомые своим вратарем, оставившим «рамку» пустой, устроили финальный штурм. И даже были близки к тому, чтобы сравнять счет, и чуть было этого не случилось, но 1:0 сохранились на табло.