На рязанском нефтезаводе новый генеральный директор
Алексей Демахин трудится на РНПК с 2004 года
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С 23 октября генеральным директором АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» назначен Алексей Демахин, сообщила пресс-служба АО «РНПК».
Алексей Александрович окончил Казанский Государственный технологический университет по специальности «Химическая технология органических веществ». С 2002 года трудился на нефтеперерабатывающих заводах, с 2004 по 2012-й работал на рязанском нефтезаводе, в том числе занимал и руководящие должности.
С 2014 года Алексей Демахин возглавлял АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод».