2018-10-24T14:21:58+03:00
Общество

На рязанском нефтезаводе новый генеральный директор

Алексей Демахин трудится на РНПК с 2004 года
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С 23 октября генеральным директором АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» назначен Алексей Демахин, сообщила пресс-служба АО «РНПК».

Алексей Александрович окончил Казанский Государственный технологический университет по специальности «Химическая технология органических веществ». С 2002 года трудился на нефтеперерабатывающих заводах, с 2004 по 2012-й работал на рязанском нефтезаводе, в том числе занимал и руководящие должности.

С 2014 года Алексей Демахин возглавлял АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод».

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