2018-10-23T13:09:47+03:00
Происшествия

На улице рязанского райцентра обнаружили гроб

Чтобы узнать есть кто-то внутри или нет, жители вызвали полицию
Роман ДОРОФЕЕВ
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В райцентре Сараи в самом центре рабочего поселка за одной из аптек жители обнаружили закрытый крышкой гроб. Об этом на своем сайте сообщает издательство «Пресса». Испытывать судьбу никто из местных не захотел – позвонили в полицию и предоставили стражам правопорядка право первыми узнать, находится ли кто-то в гробу или нет.

Полицейские незамедлительно приехали на место обнаружения странной находки. К счастью, гроб оказался пустым. «Видимо, кто-то решил еще немного пожить», - пошутили на сайте издательства. Отмечается, что полицейские не будут расследовать инцидент, поскольку для этого нет никаких оснований.

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