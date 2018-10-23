На улице рязанского райцентра обнаружили гроб

СЕГОДНЯ 13:09 2018-10-23T13:09:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В райцентре Сараи в самом центре рабочего поселка за одной из аптек жители обнаружили закрытый крышкой гроб. Об этом на своем сайте сообщает издательство «Пресса». Испытывать судьбу никто из местных не захотел – позвонили в полицию и предоставили стражам правопорядка право первыми узнать, находится ли кто-то в гробу или нет.

Полицейские незамедлительно приехали на место обнаружения странной находки. К счастью, гроб оказался пустым. «Видимо, кто-то решил еще немного пожить», - пошутили на сайте издательства. Отмечается, что полицейские не будут расследовать инцидент, поскольку для этого нет никаких оснований.