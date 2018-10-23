2018-10-23T13:02:45+03:00
Общество

Парапланерист из Рязани рухнул на гору в Крыму

Молодой человек отделался легкими травмами
Анастасия КУДРЯШОВА
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В Крыму 26-летний парапланерист из Рязани 19 октября упал на гору Клементьева. Об этом сообщил портал аварийно-спасательной службы «Крым-Спас».

О происшествии в службу спасения рассказал очевидец, и на место тут же выехали отряд спасателей и медики.

- Снижаясь, параплан попал в штопор и сильно раскрутился, из-за чего и случилось ЧП. К месту происшествия немедленно выдвинулись дежурная смена специалистов и врачи. Молодого человека нашли на склоне горы и оказали ему первую медицинскую помощь. Затем на носилках эвакуировали к подножию горы, где передали бригаде СМП. С различными травмами его забрали в Феодосийскую городскую больницу, - рассказал журналистам пресс-секретарь республиканской аварийно-спасательной службы Владимир Крицкий.

По данным издания «Беларусь сегодня», пострадавший 26-летний уроженец Светлогорска Никита Суховенко проживает в Рязани.

У него обнаружили ушиб губы, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и хлыстовую травму шейного отдела. Экстремалу оказали медпомощь амбулаторно.

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