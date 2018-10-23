2018-10-23T13:33:29+03:00
Происшествия

Рязанские полицейские вышли на крупный интернет-магазин по распространению «синтетики»

У семи задержанных изъяли почти 3 килограмма наркотиков
Константин МОГИЛИН
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Фото: пресс-служба регионального УМВД.Фото: пресс-служба регионального УМВД.
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Рязанский полицейские задержали семь человек подозреваемых в незаконном распространении наркотиков и работе на один из интернет-магазинов торгующих запрещенными веществами. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Первыми правоохранители вышли на след семейной пары (обоим молодым людям по 19 лет) и на незнакомых с ними 22-летнего парня и 19-летней девушки. Всех молодых людей взяли с поличным в момент, когда они прятали наркотики на улицах Рязани. У них изъяли свыше 55 граммов порошка.

Затем в поле зрения оперативников попал 24-летний «закладчик» из Подмосковья. Он также работал на интернет-магазин и имел при себе и в ранее сделанной закладке 38 граммов наркотика.

Позже выяснилось, что на нелегальную сетевую площадку работает и 32-летний житель Михайлова. Его тоже взяли с поличным при попытке спрятать наркотики. В одежде, автомобиле и жилище задержанного обнаружили более 16 граммов «синтетики».

Последним полицейские задержали оптовика, который получал крупные партии запрещенных веществ, делил на более мелкие и через тайники передавал распространителям. Работая с ним, удалось узнать еще об одной крупной закладке спрятанной в Рыбновском районе. Там хранилось более 740 граммов синтетических наркотиков.

В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по статьям связанным с незаконным распространением запрещенных веществ. Расследование продолжается.

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