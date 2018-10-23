В Рязани изъяли почти 7 тысяч литров поддельной «незамерзайки»

СЕГОДНЯ 12:02 2018-10-23T12:02:16+03:00

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На Пятой базе полицейские пресекли продажу поддельной автомобильной «незамерзайки». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратились люди, сообщившие, что в одном из контейнеров, расположенных на рынке, торгуют жидкостью с неприятным запахом.

Во время проверки со специалистами Роспотребнадзора этот факт подтвердился. Из контейнера торговали «незамерзайкой» в пятилитровых пластиковых емкостях. Причем источающая едкий запах жидкость хранились вперемешку с бутылками с подсолнечным маслом.

В ходе операции в общей сложности изъято 6900 литров сомнительной продукции, образцы которой направлены на исследование.