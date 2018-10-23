Двое бывших рязанских полицейских пойдут под суд по статье «Покушение на мошенничество»

СЕГОДНЯ 10:46 2018-10-23T10:46:49+03:00

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Железнодорожный МСО города Рязань СКР по Рязанской области завершил расследования уголовного дела в отношении двух бывших рязанских полицейских, обвиняемый в «Покушении на мошенничество». Также один из сотрудников УМВД обвиняется в превышении должностных полномочий.

Установлено, что в октябре прошлого года в один из городских отделов полиции обратился мужчина с заявлением о краже из его автомобиля пневматического пистолета. По подозрению в причастности к преступлению в участок доставили одного из жителей Рязани. Во время разговора старший оперуполномоченный оказывал на подозреваемого психологическое давление для получения признательных показаний. Далее полицейский предложил не возбуждать уголовное дело (хотя не имел на принятия такого решения полномочий), но потребовал за свои «услуги» вознаграждения в 30 000 рублей. Вечером 19 октября мужчина передал полицейским первую часть суммы – 15 000 рублей. При получении вознаграждения полицейские были задержаны сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Рязанской области.

В настоящее время дело направлено в суд.