На рязанской дороге легковушка влетела под грузовик

СЕГОДНЯ 10:05 2018-10-23T10:05:43+03:00

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22 октября около 13.40 в Рыбновском районе произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

На 175 км автодороги «Урал» Автомобиль LADA Largus наехал на стоящий грузовик Iveco с полуприцепом. В результате 41-летний водитель и 25-летний пассажир легковушки из Пензенской области получили травмы, с которыми отправлены в больницу.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 6 человек получили травмы. В регионе произошло 33 аварии с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 8291 нарушение ПДД, в том числе 7 фактов управления в пьяном виде.