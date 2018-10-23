2018-10-23T10:05:43+03:00
Происшествия

На рязанской дороге легковушка влетела под грузовик

Водитель и пассажир в больнице
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Изменить размер текста:

22 октября около 13.40 в Рыбновском районе произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

На 175 км автодороги «Урал» Автомобиль LADA Largus наехал на стоящий грузовик Iveco с полуприцепом. В результате 41-летний водитель и 25-летний пассажир легковушки из Пензенской области получили травмы, с которыми отправлены в больницу.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 6 человек получили травмы. В регионе произошло 33 аварии с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 8291 нарушение ПДД, в том числе 7 фактов управления в пьяном виде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за любви к ТВ молодой рязанец пошел на преступление
Рязанскому правительству представили нового зампреда
«Суперкубок» по футболу в Рязани выиграла команда «Арктик»
На рязанском нефтезаводе новый директор
В Рязани создали петицию за отставку главы горадминистрации Карабасова
Рязанский полицейский отказался брать взятку у целого автобуса гастарбайтеров
Рязанские полицейские вышли на крупный интернет-магазин по распространению «синтетики»
На улице рязанского райцентра обнаружили гроб
Парапланерист из Рязани рухнул на гору в Крыму
В конце октября в Рязанской области на неделю изменят расписание электричек
В Рязани изъяли почти 7 тысяч литров поддельной «незамерзайки»
В Рязани прошли проверки безопасности в 33 школах
Двое бывших рязанских полицейских пойдут под суд по статье «Покушение на мошенничество»
Рязанские сельские спортсмены победили на международном турнире по джиу-джитсу
Рязанский гипермаркет оштрафован за продажу контрафактных товаров
Десятая часть всего рязанского молока производится в одном районе области
Из зала суда директор рязанского МП «Детское питание» попал в больницу
В Рязани закрывают один из пунктов КВЦ
Хор из Рязанского района выступил на «Поле чудес»
В пятницу в центре Рязани юристы организуют бесплатный прием горожан
В Рязанской области двое злоумышленников растащили детали закрытой железной дороги
В дни каникул кинотеатр «Формула Кино» организует акцию для школьников
Кабины «Задай вопрос губернатору» установили в 8 районах Рязанской области
В Рязани три дня будут выключать свет (адреса)
Под Рязанью пропал 15-летний подросток
В рязанской глубинке нашли труп жителя Московской области