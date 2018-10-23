2018-10-23T09:56:50+03:00
Происшествия

Рязанский гипермаркет оштрафован за продажу контрафактных товаров

Никаких документов на женскую одежду с логотипом «Кубка мира» прокуроры так и не обнаружили
Павел АВЕРИН
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Первый случай контрафакта в солидном гипермаркетеПервый случай контрафакта в солидном гипермаркетеФото: Павел АВЕРИН
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Один из рязанских гипермаркетов был оштрафован за продажу контрафактной продукции с брендом FIFA. Сотрудники прокуратуры, пресс-служба которой эту информацию распространила, обнаружили в гипермаркете «Глобус» женскую одежду, на которой был логотип «Кубка мира». Никаких документов на нее представители контролирующего органа так и не увидели.

В свою очередь представители магазина предпочли проигнорировать заседание суда, но свою вину полностью признали и согласились заплатить штраф. Гипермаркет «Глобус» заплатит штраф 50 тысяч рублей – решение вынесено судом в минувший понедельник. Сотрудники «Глобуса» одежду уничтожат. Ущерб, нанесенный гипермаркетом правообладателю, составил более 31,5 тыс. рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.

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