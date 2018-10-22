2018-10-22T20:44:23+03:00
Звезды

Хор из Рязанского района выступил на «Поле чудес»

На Первом канале «Рябинушку» телезрители увидят 9 ноября
Павел АВЕРИН
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Народный хор с рязанской земли увидит вся Россия. Фото: архив хора "Рябинушка"Народный хор с рязанской земли увидит вся Россия. Фото: архив хора "Рябинушка"
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Съемки очередного выпуска телепередачи «Поле чудес» прошли 19 октября. В них принял участие и народный хор «Рябинушка» Екимовского Дома культуры. В Москву хористы привезли не только костюмы, но даже инструменты и ложки. На детали своеобразных гастролей обратили внимание журналисты ИД «Пресса».

– Получилось так, что друг нашего руководителя Виктора Дорохова поехал на программу в качестве игрока. Вот он и попросил нас съездить в Москву, чтобы достойно представить рязанский край на телевидении, показать, какие талантливые люди у нас живут, – рассказала директор Екимовского Дома культуры Жанна Сочнова.

Песню для исполнения на передаче подобрали соответствующую – «Край мой, край» о Есенине и Паустовском. Побывали хористы и на экскурсии по телецентру: посмотрели на работу режиссеров, операторов и гримеров – на людей, чей кропотливый труд всегда скрыт от зрителей, но без которой не получится ни одной телепередачи. Пообщались екимовсие певцы и с бессменным ведущим «Поля чудес» Леонидом Якубовичем. Телепередача с выступлением «Рябинушки» выйдет в эфир 9 ноября на Первом канале.

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