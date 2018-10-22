Кабины «Задай вопрос губернатору» установили в 8 районах Рязанской области

СЕГОДНЯ 17:35 2018-10-22T17:35:16+03:00

С 15 октября через них поступило более 200 обращений

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Кабины для желающих задать вопрос губернатору с 15 октября установили в 8 районах Рязанской области: Чучковском, Шиловском, Спасском, Шацком, Путятинском, Сапожковском, Сараевском и Ряжском. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

За время работы «будок гласности» через них поступило 212 обращений, однако лишь их половина содержала конкретные вопросы или предложения. В первую очередь жителей глубинки беспокоят проблемы социального и медицинского обслуживания, ЖКХ и городской среды, сферы торговли и общественного транспорта.

Ответы будут даны каждому из обратившихся лично или, если человек не оставил свои контакты, опубликованы на портале нашдом62.рф.