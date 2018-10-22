Под Рязанью пропал 15-летний подросток
Он ушел из дома 19 октября и не вернулся
Фото: vk.com/lizaalert_rzn
Изменить размер текста:
В поселке Варские Рязанского района пропал 15-летний подросток. Валерий Александрович Тихонов вышел из дома 19 октября и до сих пор (ориентировка опубликована днем 22-го числа) не вернулся.
Поисково-спасательный отряд «Liza Alert» сообщает его приметы: рост 174 сантиметра, худощавое телосложение, карие глаза, русые волосы. Также известно, что Валерий был одет в черную бейсболку, черную куртку, темно-синие джинсы и кроссовки с двумя белыми полосками.
С любой информацией, которая может помочь в поисках, просят обращаться по телефону 8 (800) 700-54-52 или в полицию.