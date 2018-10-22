В рязанской глубинке нашли труп жителя Московской области
62-летний мужчина был в автомобиле
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В минувшую субботу, 20 октября в Милославском районе обнаружен труп мужчины. Погибший находился в автомобиле Lada Largus, который стоял в паре километров от села Заболотовское. Страшную находку обнаружил житель райцентра Милославское.
Как выяснилось позже, погибший 1956 года рождения – житель Москвы.
По предварительной информации, мужчина покончил собой. Сейчас обстоятельства смерти выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, три месяца назад, 18 июля, в одной из лесополос Милославского района грибники нашли тело мужчины 1977 года рождения.