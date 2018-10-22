В Рязанской области двое злоумышленников растащили детали закрытой железной дороги

СЕГОДНЯ 17:51 2018-10-22T17:51:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Двое жителей поселка Крутоярский Касимовского района украли металлические подкладки с железной дороги, проходящей в окрестностях. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился один из жителей поселка, увидевший подозрительную машину. Мужчина заметил, как автомобиль отъезжает от места, где лежали металлические детали, запомнил марку и даже записал госномер авто.

Полицейские выяснили, что на этом участке железной дороги, соединяющей карьер и предприятие по переработке щебня, меняют рельсы. Из-за этого снятые со шпал подкладки рабочие временно складывали на краю насыпи. После появления в этих местах подозрительной машины 60 подкладок пропали.

Правоохранители предположили, что краденое злоумышленники могут сбыть в пункте по приемке вторсырья. И действительно - подкладки обнаружились в одном из них. Приемщик назвал имя человека, который вместе с приятелем привез их на машине.

В отношении 36-летнего злоумышленника и его 35-летнего подельника возбудили уголовное дело по статье «Кража».