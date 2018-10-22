В рязанском поселке Храпово на три дня перекроют движение

СЕГОДНЯ 16:34 2018-10-22T16:34:24+03:00

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С 8.00 вторника, 23 октября до 23.30 четверга, 25 октября, в поселке Храпово в районе дома №46 закроют движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Перекрытие вызвано работами по замене водопропускной трубы.

На время ремонта на проезжей части установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Участок огородят.

Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.