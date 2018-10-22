2018-10-22T19:02:04+03:00
Общество

В пятницу в центре Рязани юристы организуют бесплатный прием горожан

Консультации дадут профессиональные юристы и студенты
Мария БЛИНОВА
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В ближайшую пятницу, 26 октября, в библиотеке имени Горького пройдет День бесплатной юридической помощи. Получить квалифицированные ответы юристов рязанцы смогут с 9.00 до 18.00, сообщает пресс-служба Академии ФСИН России, которая и организует эти консультации.

Вместе с курсантами Академии правовую помощь окажут представители: прокуратуры, службы судебных приставов, регионального отделения Ассоциации юристов России, Управления Минюста, Минсоцзащиты, адвокатуры, Нотариальной палаты, аппарата уполномоченного по правам человека, Росреестра, РГУ им. С.А. Есенина, РФМУ МВД России имени В.Я. Кикотя и других органов и учреждений.

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