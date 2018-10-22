При расследовании ДТП с двумя погибшими под Рязанью требуется помощь очевидцев

СЕГОДНЯ 15:37 2018-10-22T15:37:21+03:00

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ОМВД России по Рыбновскому району понадобилась помощь в расследовании ДТП, унесшего жизни двух людей. Оно случилось 13 октября на 169 километре М5 «Урал».

Тогда 21-летний москвич на своем Ford Focus столкнулся с Mazda 6. Молодой человек и девушка 15 и 19 лет, ехавшие с ним, скончались на месте. Травмы получила также 70-летняя пассажирка «японца».

Очевидцев и тех, кто обладает какой-либо информацией по факту ДТП, просят обращаться по телефонам (49137) 5-25-69 и 8 (999) 373-20-21 либо по адресу: город Рыбное, площадь Ленина, дом 26 (кабинет 106).