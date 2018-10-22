При расследовании ДТП с двумя погибшими под Рязанью требуется помощь очевидцев
Авария на М-5 в Рыбновском районе случилась 13 октября
Фото: 62.мвд.рф
Изменить размер текста:
ОМВД России по Рыбновскому району понадобилась помощь в расследовании ДТП, унесшего жизни двух людей. Оно случилось 13 октября на 169 километре М5 «Урал».
Тогда 21-летний москвич на своем Ford Focus столкнулся с Mazda 6. Молодой человек и девушка 15 и 19 лет, ехавшие с ним, скончались на месте. Травмы получила также 70-летняя пассажирка «японца».
Очевидцев и тех, кто обладает какой-либо информацией по факту ДТП, просят обращаться по телефонам (49137) 5-25-69 и 8 (999) 373-20-21 либо по адресу: город Рыбное, площадь Ленина, дом 26 (кабинет 106).