В Рязани готовят новую схему развития общественного транспорта

СЕГОДНЯ 15:12 2018-10-22T15:18:55+03:00

Власти уверяют, что учтут все жалобы горожан на автобусы и маршрутки

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22 октября на своей первой пресс-конференции председатель Рязанской гордумы Юлия Рокотянская заявила, что недавно сформированный состав депутатов приступает к участию в работе над новой схемой развития общественного транспорта – действовать будут по двум направлениям.

– Транспортники на маршрутах меняют автобусы малой загруженности на автобусы средней и большой загруженности. Многие новые автобусы приспособлены для мам с колясками и людей с ограниченными возможностями. Это низкопольные транспортные средства, их в Рязани уже двадцать, – рассказала Юлия Владимировна. – Во-вторых, идет анализ данных о загруженности маршрутов и обращений рязанцев. Решается, какие маршруты необходимо усилить транспортными средствами большой загрузки. Городское руководство понимает, что долгое ожидание транспорта жителями целых микрорайонов может вызвать социальную напряженность.