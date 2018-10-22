2018-10-22T14:30:37+03:00
Недвижимость

Рязанские депутаты помогут завершить капремонт домов в Горроще

Председатель городской Думы нового созыва Юлия Рокотянская рассказала о важности визита на место проведения работ
Валерий КОТОВ
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22 октября новый председатель Рязанской городской думы Юлия Рокотянская на своей первой пресс-конференции сообщила журналистам, что новый депутатский корпус будет активно подключаться к решению жилищно-коммунальных проблем.

Отвечая на вопрос о затянутых сроках капитального ремонта домов на улицах Чернышевского и Маяковского, она порекомендовала всем депутатам перенять опыт организации прямо на месте проведения работ совещаний с участием представителей подрядных организаций, фонда капитального ремонта и управляющих компаний. Депутат же будет выступать представителем жителей своего округа. Заинтересованные стороны не должны расходиться, пока все несостыковки не будут решены.

Помимо состояния жилого фонда наиболее острыми проблемами родного города Юлия Рокотянская назвала грязь на улицах и недостаток освещения. Последнюю тему она изучила в последние дни, лично проинспектировав район Московского шоссе. На трех улицах проблему с освещением удалось решить.

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