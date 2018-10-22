67-летний Анатолий Абрамов играет в рязанской Ночной Хоккейной Лиге и забивает голы

СЕГОДНЯ 13:18 2018-10-22T13:22:50+03:00

Заброшенная им шайба и результативные передачи стали основой победы его родной «Мещеры» над «Витязем»

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Анатолий Абрамов открыл счет в матче рязанского «Витязя» и «Мещеры» из поселка Гусь-Железный, играющих в 1 группе региональной НХЛ. Очередной тур состоялся 20 октября. На этот момент ему было 67 лет, два месяца и 24 дня.

Любопытный факт – за «железных гусей», сельскую команду, играет и директор ХК «Рязань» Андрей Кладов. Именно его филигранный пас позволил Николаю Круженкову поменять цифры на табло на 2:0. Александр Дорофеев усилил отрыв 3:0. Затем после паса ветерана самого возрастного игрока лиги, Анатолия Абрамова, Круженков довел счет до «неприличных» цифр 4:0.

Шайба порхала как бабочка - нальду кипели страсти. Фото: пресс-служба НХЛ

Лишь на 33 минуте рязанский «витязь» Николай Горячев сумел поразить цель 1:4. А в третьем периоде Анатолий Абрамов еще раз принял активное участие во взятии ворот хозяев льда. 5:1 – при таком счете вопрос о победителе снимается априори.

Но рязанская команда «на зубах» довела-таки счет до 3:5. Победную точку – 6:3 – в этом интересном противостоянии поставил Андрей Кладов, забросив шайбу в опустевшие ворота «Витязя» за секунду до финальной сирены.