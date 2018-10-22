2018-10-22T13:26:28+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ занял 6 место по объемам кредитования на покупку жилья в новостройках

Объем выданных кредитов за восемь месяцев 2018 года – более 10,6 млрд. рублей
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..Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» занял 6 место в рейтинге банков по объему кредитования на приобретение квартиры в новостройке, согласно исследованию компании «Русипотека» на 1 сентября 2018 года.

Объем выданных кредитов на приобретение новостроек за восемь месяцев 2018 года в банке УРАЛСИБ составил более 10,6 млрд. рублей. Доля кредитования приобретения первичного жилья в общем объеме ипотечного кредитования банка за этот период – около 50%.

В рейтинге частных банков по объему кредитования на приобретение новостроек ПАО «БАНК УРАЛСИБ» находится на 2 месте.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте банка.

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