В Спасской районной больнице Рязанской области новый главврач

СЕГОДНЯ 12:47 2018-10-22T12:48:14+03:00

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Приказом от 19 октября главным врачом ГБУ РО «Спасская районная больница» назначен Михаил Миронов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.

Михаил Николаевич родился в 1983 году в Рязани. В 2006 году окончил Медуниверситет по специальности «Лечебное дело». С 2006 по 2014 годы работал врачом-психиатром в Рязанской областной клинической больнице им. Н.Н. Баженова. С 2014 по 2016 годы – заместитель главного врача Захаровской ЦРБ, с 2016 по настоящее время – заместитель главного врача Спасской ЦРБ. Женат, воспитывает сына.

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Напомним, предыдущий глава Спасской ЦРБ Игорь Задоя ушел с должности в связи с повышением – недавно он возглавил Станцию скорой медицинской помощи в Рязани.