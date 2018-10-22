Рязанцев приглашают на рок-оперу «Юнона и Авось»

СЕГОДНЯ 12:19 2018-10-22T12:22:32+03:00

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5 ноября в Рязанской филармонии пройдет самая известная рок-опера российской сцены «Юнона и Авось». Авторы – выдающийся русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский.

Сюжет поэмы «Юнона и Авось» (1970 год) и рок-оперы основан на реальных событиях и посвящен путешествию русского государственного деятеля Николая Резанова в Калифорнию в 1806 году и его встрече с дочерью коменданта Сан-Франциско – юной Кончитой Аргуэльо.

Один из руководителей первой русской кругосветной экспедиции прибыл в Калифорнию, чтобы пополнить запасы продовольствия для русской колонии на Аляске. Его полюбила 16-летняя Кончита, с которой они обручились.

Резанов был вынужден вернуться на Аляску, а затем ехать к императорскому двору в Санкт-Петербург, чтобы выхлопотать разрешение на брак с католичкой. Однако по дороге он тяжело заболел и умер в Красноярске в возрасте 43 лет. Кончита не верила доходившим до нее сведениям о смерти жениха. Только в 1842 году английский путешественник Джордж Симпсон, прибыв в Сан-Франциско, сообщил ей точные подробности его гибели.

Поверив в его смерть лишь 35 лет спустя, она дала обет молчания, а через несколько лет приняла постриг в доминиканском монастыре, где провела почти два десятилетия и скончалась в 1857 году.

А спустя полтора века произошел символический акт воссоединения влюбленных: осенью 2000 года шериф калифорнийского города Бениша, где похоронена Кончита, привез в Красноярск горсть земли с ее могилы и возложил к белому кресту, на одной стороне которого выбиты слова «Я тебя никогда не забуду», а на другой – «Я тебя никогда не увижу».

Начало рок-оперы в 19.00. Приобрести билеты можно здесь.

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На правах рекламы.