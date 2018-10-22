2018-10-22T11:15:03+03:00
Происшествия

Мужчину, отставшего от поезда в Рязани, нашли живым

Пассажир пропал еще на прошлой неделе
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В минувшую субботу, 20 октября, поисково-спасательный отряд Liza Alert сообщил, что в Рязани пропал 55-летний Андрей Петруничев.

По информации поисковиков 16 октября Андрей Александрович ехал на поезде – из Тамбовской области в Москву. Предположительно в Рязани он сошел с состава, дальше о местоположении мужчины было ничего не известно.

А утром в понедельник, 22 октября, отряд опубликовал долгожданную запись «Найден.Жив.». Подробности поисков и состояния пассажира не уточняются – это нормальная практика Liza Alert.

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