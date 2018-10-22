2018-10-22T10:52:16+03:00
Происшествия

19-летний водитель иномарки устроил серьезное ДТП в Рязани

В аварии травмы получили два человека
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
Изменить размер текста:

В воскресенье, 21 октября, в Рязани на проезде Яблочкова произошло серьезное ДТП. 19-летний водитель иномарки Audi A3, поворачивая налево на перекрестке (по предварительной информации), врезался в двигавшийся во встречном направление автомобиль Kia Sportage. Второй иномаркой управлял 37-летний житель Захаровского района.

В результате ДТП оба водителя получили травмы и вынуждены были обратиться за медицинской помощью.

Всего за минувшие пятницу, субботу, воскресенье на дорогах области произошло 22 ДТП, в которых два человека погибли и 26 получили травмы. Также зарегистрировано 73 происшествия с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержано 27 нетрезвых водителей.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанской области двое злоумышленников растащили детали закрытой железной дороги
В дни каникул кинотеатр «Формула Кино» организует акцию для школьников
Кабины «Задай вопрос губернатору» установили в 8 районах Рязанской области
В Рязани три дня будут выключать свет (адреса)
Под Рязанью пропал 15-летний подросток
В рязанской глубинке нашли труп жителя Московской области
В рязанском поселке Храпово на три дня перекроют движение
В Рязани взят под стражу директор МП «Детское питание»
При расследовании ДТП с двумя погибшими под Рязанью требуется помощь очевидцев
В Рязани готовят новую схему развития общественного транспорта
Пьяная рязанка на легковушке врезалась в тележки торгового центра
Интернет-банк для бизнеса банка УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 рейтинга Business Internet Banking Rank – 2018
Рязанские депутаты помогут завершить капремонт домов в Горроще
Рязанской мошеннице отложили тюремный срок из-за детей
67-летний Анатолий Абрамов играет в рязанской Ночной Хоккейной Лиге и забивает голы
Банк УРАЛСИБ занял 6 место по объемам кредитования на покупку жилья в новостройках
В Спасской районной больнице Рязанской области новый главврач
Рязанцев приглашают на рок-оперу «Юнона и Авось»
Рязанские МФЦ приостановили прием документов по услугам Росреестра
Мужчину, отставшего от поезда в Рязани, нашли живым
В массовом ДТП на М5 в Рязанской области погибли два человека
Два рязанца сбыли больше десятка фальшивых 5-тысячных купюр
Рязанские байкеры в выходные закрыли сезон
В Рязани нашли пропавшего 20 октября пенсионера
Ночью в Рязанской области похолодает до -2