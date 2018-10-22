19-летний водитель иномарки устроил серьезное ДТП в Рязани

СЕГОДНЯ 10:52 2018-10-22T10:52:16+03:00

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В воскресенье, 21 октября, в Рязани на проезде Яблочкова произошло серьезное ДТП. 19-летний водитель иномарки Audi A3, поворачивая налево на перекрестке (по предварительной информации), врезался в двигавшийся во встречном направление автомобиль Kia Sportage. Второй иномаркой управлял 37-летний житель Захаровского района.

В результате ДТП оба водителя получили травмы и вынуждены были обратиться за медицинской помощью.

Всего за минувшие пятницу, субботу, воскресенье на дорогах области произошло 22 ДТП, в которых два человека погибли и 26 получили травмы. Также зарегистрировано 73 происшествия с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержано 27 нетрезвых водителей.