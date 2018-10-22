В массовом ДТП на М5 в Рязанской области погибли два человека

СЕГОДНЯ 10:41 2018-10-22T10:55:11+03:00

Nissan от столкновения с грузовиком превратился в груду металла

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Опубликованы подробности ДТП в Спасском районе, которое произошло 20 октября на 261 километре трассы М5 «Урал». Ее участниками стали три легковых автомобиля и один грузовой.

Примерно в 9.30 56-летний житель Пензенской области на внедорожнике Nissan врезался в DAF с полуприцепом. Далее произошло столкновение с Toyota и Citroen.

Водитель Nissan и ехавший с ним 42-летний мужчина скончались на месте происшествия, сообщает пресс-служба областного УМВД. Кроме того, травмы получила 48-летняя пассажирка Toyota.