2018-10-22T10:55:11+03:00
Происшествия

В массовом ДТП на М5 в Рязанской области погибли два человека

Nissan от столкновения с грузовиком превратился в груду металла
Поделиться:
Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
Изменить размер текста:

Опубликованы подробности ДТП в Спасском районе, которое произошло 20 октября на 261 километре трассы М5 «Урал». Ее участниками стали три легковых автомобиля и один грузовой.

Примерно в 9.30 56-летний житель Пензенской области на внедорожнике Nissan врезался в DAF с полуприцепом. Далее произошло столкновение с Toyota и Citroen.

Водитель Nissan и ехавший с ним 42-летний мужчина скончались на месте происшествия, сообщает пресс-служба областного УМВД. Кроме того, травмы получила 48-летняя пассажирка Toyota.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24