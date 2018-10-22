2018-10-22T09:39:49+03:00
Общество

Разанские байкеры в выходные закрыли сезон

Проезд мотоколонны по Москвскому шоссе наблюдали тысячи автомобилистов и пешеходов
Владимир ФРОЛОВ
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Местом сбора выбрали парковку у торгового центраМестом сбора выбрали парковку у торгового центраФото: Владимир ФРОЛОВ
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Рязанский байк-клуб «Orthodox MC» закрыл сезон мотопробегов в первый холодный день октября. Собравшись у торгового центра на Московском шоссе, люди в кожаных куртках и шлемах запаслись провизией для вечеринки на природе, выпили кофе, поговорили с пришедшими их проводить друзьями – и стартовали в направлении микрорайона Дягилево.

По шоссе в сторону выезда из города проследовало больше полусотни мотоциклистов. Некоторые встречные автомобили приветствовали их сигналами, пешеходы махали руками с тротуаров. В следующий раз подобное зрелище «Orthodox MC» покажут уже весной, когда откроется сезон 2019 года.

Перед отъездом было время поговорить с друзьями Фото: Владимир ФРОЛОВ

Перед отъездом было время поговорить с друзьямиФото: Владимир ФРОЛОВ

Фото: Владимир ФРОЛОВ

Мотоколонна растянулась по Московскому шоссе на пару сотен метров Фото: Владимир ФРОЛОВ

Мотоколонна растянулась по Московскому шоссе на пару сотен метровФото: Владимир ФРОЛОВ

Фото: Владимир ФРОЛОВ

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