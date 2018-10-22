В Рязани нашли пропавшего 20 октября пенсионера
Предполагалось, что он мог потерять память
Фото: vk.com/lizaalert_rzn
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20 октября вышел из дома и сутки пропадал 77-летний житель Рязани. Об исчезновении Виктора Зоткина поисково-спасательный отряд «Liza Alert» сообщил в воскресенье, 21-го числа.
В информации о пропавшем говорилось, что он, возможно, потерял память и не ориентируется в пространстве. К счастью, уже через пару часов после публикации ориентировки мужчина был найден живым.