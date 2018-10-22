2018-10-22T09:08:12+03:00
Происшествия

В Рязани нашли пропавшего 20 октября пенсионера

Предполагалось, что он мог потерять память
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/lizaalert_rznФото: vk.com/lizaalert_rzn
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20 октября вышел из дома и сутки пропадал 77-летний житель Рязани. Об исчезновении Виктора Зоткина поисково-спасательный отряд «Liza Alert» сообщил в воскресенье, 21-го числа.

В информации о пропавшем говорилось, что он, возможно, потерял память и не ориентируется в пространстве. К счастью, уже через пару часов после публикации ориентировки мужчина был найден живым.

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