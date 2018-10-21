Ночью в Рязанской области похолодает до -2

СЕГОДНЯ 16:52 2018-10-21T16:52:04+03:00

При этом днем ожидается до +13

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22 октября в Рязанской области будет облачная погода с прояснениями. Осадков при этом не предвидится. Таков прогноз регионального Гидрометцентра, опубликованный пресс-службой МЧС.

Температура воздуха по региону составит -2…+3 градуса в ночь на понедельник и +8…+13 днем. Ветер - юго-западный, в светлое время суток до 9 метров в секунду.

Отметим, что на уходящей неделе в течение пяти дней кряду (с 16 по 19 октября) обновлялись исторические рекорды тепла, причем в пятницу температура достигла максимального значения в 20,6 градуса.