2018-10-21T11:01:19+03:00
Происшествия

«Liza Alert»: В Рязани мужчина отстал от поезда и пропал

Он направлялся из Тамбовской области в Москву
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: ПСО "Liza Alert Рязань"Фото: ПСО "Liza Alert Рязань"
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В Рязани пропал Андрей Александрович Петруничев, который направлялся из Тамбовской области в Москву. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Liza Alert», 55-летний мужчина, предположительно, отстал от поезда.

Его приметы: рост 166 сантиметров, плотное телосложение, короткие темно-русые волосы. Одет пропавший был в серый трикотажный свитер, синие джинсы и коричневые ботинки. При себе имел дорожную сумку.

С информацией, которая может помочь в поисках, волонтеры просят обращаться 8(800)700-54-52 или в полицию.

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