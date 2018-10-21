ФК «Рязань» дома обыграл одного из лидеров – команду Сергея Юрана

СЕГОДНЯ 10:13 2018-10-21T16:56:13+03:00

Футболисты "Рязани" не позволили сопернику создать множества моментов, а сами своими шансами воспользовались. Фото: ФК "Рязань"

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20 октября футбольный клуб «Рязань» на своем поле принимал дружину Сергея Юрана – «Зоркий» из Красногорска. Стартовому свистку предшествовала минута молчания в связи с событиями, произошедшими 17 октября в Керчи. Сам же матч завершился победой подопечных Гарника Аваляна со счетом 2:1.

Гости, которые идут в тройке лидеров первенства, начали встречу активнее, однако первыми пропустили. Евгений Маричев отметился филигранной передачей в штрафную, а Владислав Мещеряков - точным ударом в одно касание.

Во втором тайме вторую желтую карточку получил Юрий Кулешов и «Зоркий», оказавшийся в большинстве, вскоре мог отыграться: из убойной позиции выше ворот пробил Артем Архипов. Вместо этого в концовке встречи «горожане» смогли поймать красногорцев на контратаке (гол забил Михаил Сентюрин). Гости один мяч сразу же отквитали, но на большее у них не хватило времени.

Следующая игра у «Рязани» - 27 октября в Раменском против «Сатурна».