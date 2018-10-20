В воскресенье в Рязанской области ожидается до +12 градусов
Осадков синоптики не прогнозируют
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В воскресенье, 21 октября, в Рязанской области ожидается переменная облачность. Прогноз погоды сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По данным синоптиков, осадков преимущественно не ожидается. Ночью и утром местами прогнозируют туман. Ветер северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.
Температуру воздуха обещают по области ночью от -1 до +4 градусов по Цельсию. Днем синоптики предвещают от 7 до 12 градусов тепла.
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