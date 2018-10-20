Детсад из рязанского райцентра стал лауреатом национальной премии

СЕГОДНЯ 13:25 2018-10-20T13:28:28+03:00

Высоко оценили проект касимовцев «Дом, в котором мы живем»

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Детский сад № 16 города Касимова победил в номинации «За вклад в развитие семейной культуры» национальной премии «Семейная реликвия».

Проект рязанцев «Дом, в котором мы живем» направлен на вовлечение родителей в жизнь детского сада. В дошкольном учреждении работают родительские клубы, проводятся «Недели здоровья», создан собственный музейный комплекс «Город детства», действует экологическая тропа, в галерее постоянно размещают творческие работы дошкольников.

2 ноября в Музее Победы на Поклонной горе пройдет церемония награждения лауреатов премии. В торжестве примут участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, депутаты Государственной Думы, представители Администрации Президента РФ, правительства Москвы, Московской городской Думы, Герои Советского Союза и России, члены ветеранских и патриотических организаций.