2018-10-20T11:27:33+03:00
Происшествия

На трассе М5 в Рязанской области столкнулись три «легковушки» и грузовик

В аварии есть пострадавшие
Анастасия КУДРЯШОВА
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В субботу, 20 октября, в Спасском районе на 259-м километре трассы М5 произошла массовая авария с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Информация о ДТП поступила на пульт дежурного в 9.47. В аварии столкнулись три легковых и один грузовой автомобиль. Имеются пострадавшие. Подробности происшествия пока не сообщаются.

На место происшествия выезжал пожарный автомобиль и трое спасателей.

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