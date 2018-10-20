На трассе М5 в Рязанской области столкнулись три «легковушки» и грузовик
В аварии есть пострадавшие
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В субботу, 20 октября, в Спасском районе на 259-м километре трассы М5 произошла массовая авария с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Информация о ДТП поступила на пульт дежурного в 9.47. В аварии столкнулись три легковых и один грузовой автомобиль. Имеются пострадавшие. Подробности происшествия пока не сообщаются.
На место происшествия выезжал пожарный автомобиль и трое спасателей.
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